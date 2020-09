Chievo, annullata l’amichevole contro il Padova: tre positivi al Covid-19

L’amichevole tra il Chievo e il Padova è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di tre tesserati clivensi

L’amichevole tra il Chievo e il Padova, in programma oggi pomeriggio, è stata annullata a seguito della positività al Covid-19 di tre tesserati clivensi. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del club veneto:

«Il Calcio Padova e il Chievo Verona comunicano che la gara amichevole tra biancoscudati e clivensi prevista per oggi pomeriggio è stata annullata. Nell’organico del Chievo Verona si sono evidenziate da pochi minuti tre positività al Covid-19. I tesserati che sono risultati positivi sono già stati isolati e sono asintomatici,tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi. A scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Calcio Padova, la squadra del Chievo non si è recata allo stadio Euganeo. Al posto dell’amichevole il Padova effettuerà una normale seduta di allenamento a porte chiuse, in ottemperanze al protocollo sanitario disposto dalla Federcalcio».