Chievo, Bostjan Cesar rimane in gialloblù: ecco tutti i dettagli del rinnovo dello sloveno

L’A.C. Chievo Verona ha rivelato, attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale e i suoi canali social, l’estensione del contratto di Bostjan Cesar. Lo sloveno rimarrà in gialloblù fino al 30/06/2020, con opzione 30/06/2021.

Sul sito vengono anche specificati i numeri dell’ex Gronble e Marsiglia: a Verona ha disputato, sempre in Serie A, ben nove stagioni, per un totale di 226 partite (215 in Serie A). 30, infine, le partite in cui ha avuto l’onore di vestire la fascia del capitano.