Chievo-Cagliari gol e highlights: le azioni salienti della gara – VIDEO

Chievo-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

La Coppa Italia, nel quarto turno eliminatorio, ripropone la sfida Chievo-Cagliari, dopo quella disputatasi in campionato lo scorso ottobre. Nell’incontro di Serie A giocata al Sardegna Arena hanno trionfato i sardi per 2-1 guadagnando tre punti importanti in chiave salvezza. Quella di stasera potrebbe essere un’occasione per entrambe le squadre, ma maggiormente per i veneti che non navigano in buone acque, considerato l’ultimo posto in classifica ed i tre allenatori cambiati in questo avvio di stagione. Chi porterà a casa la vittoria dovrà vedersela agli ottavi di finale con l’Atalanta di Gasperini.

Il match è stato assegnato al fischietto Luigi Nasca della sezione di Bari. Gli assistenti del direttore di gara saranno Pietro Dei Giudici e Manuel Robilotta. Ecco i gol e gli highlights di Chievo-Cagliari: