Chievo-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-Cagliari highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, i gialloblù di Domenico Di Carlo affrontano la compagine guidata dall’ex Rolando Maran. Clivensi ultimi in classifica con 11 punti e reduci dal pareggio in casa dell’Atalanta; rossoblù (30) in zona più tranquilla, provenienti dal successo interno sulla Fiorentina. Nella sfida d’andata, il Cagliari ebbe la meglio col risultato di 2-1, stesso risultato con cui i sardi, a dicembre, superarono gli scaligeri a Verona nel quarto turno di Coppa Italia. Adesso è di nuovo Chievo contro Cagliari: gialloblù per alimentare le residue speranze di permanenza in Serie A, rossoblù per fare un ulteriore passo verso la salvezza.

Questi gli highlights della gara:

17′ – CHIEVO-CAGLIARI 0-1, GOL DI PISACANE: Rossoblù in vantaggio al primo vero affondo al Bentegodi: corner dalla sinistra di Luca Pellegrini e stacco vincente a centro area di Pisacane, lasciato colpevolmente libero a centro area dai difensori avversari.

33′ – CHIEVO-CAGLIARI 0-2, GOL DI JOAO PEDRO: Grande azione di Barella, che dopo 30 metri palla al piede serve una gran palla a João Pedro: destro a giro imparabile per Sorrentino e raddoppio rossoblù a Verona.

44′ – CHIEVO-CAGLIARI 0-3, GOL DI IONITA: Tris del Cagliari al Bentegodi, Ionita in tuffo da centro area finalizza un bel cross dalla destra di Cacciatore.