Chievo, domenica contro la Samp si celebrerà il Pellissier-day

Chievo, domenica contro la Samp per l’ultima uscita casalinga della stagione si celebrerà il Pellissier-day

Domenica al Bentegodi, di fronte alla Sampdoria, si celebrerà l’ultima uscita casalinga della stagione del Chievo. L’ultima in Serie A, prima di un mesto ma annunciato ritorno in Cadetteria. L’ultima di Sergio Pellissier, che si congederà dal pubblico amico prima di dire addio al calcio giocato.

E per salutare a dovere l’attaccante aostano, che ha scritto intere pagine di storia dei clivensi, la società ha organizzato un Pellissier Day. Con coreografie sugli spalti nel pre-partita e una festa in campo al triplice fischio finale. Nel corso del riscaldamento delle squadre, inoltre, sul maxi schermo verranno trasmessi tutti i 112 gol di Pellissier in A.