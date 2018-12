Chievo-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo e Frosinone si sfidano nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. Scontro salvezza quello tra le due squadre che occupano le ultime due posizioni in classifica e vogliono assolutamente fare punti per evitare la retrocessione nella serie cadetta. Il Chievo è tra le due quello nella situazione peggiore visto l’ultimo posto e i 10 punti di distacco dalla zona salvezza. I Ciociari, invece, hanno guadagnato sino ad ora 10 punti in totale e sono a 5 punti dal 16° posto.

Il match è stato affidato al fischietto Gianluca Rocchi della sezione AIA di Firenze . Il fischietto toscano sarà assistito dai guardalinee Fiorito e Colarossi e dal quarto uomo Abbattista. Al VAR saranno presenti Banti e Manganelli. Ecco gli highlights di Chievo-Frosinone:

CHIEVO-FROSINONE 0-0 – Al 28′ Pellissier cambia il risultato dopo aver segnato di testa in area di rigore, ma Rocchi dopo un’attenta analisi al Var ha annullato il gol per trattenuta sul portiere. Il risultato rimane sullo 0-0.