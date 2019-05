Il Chievo riparte dai giovani: la Primavera di Vignato e Juwara ai playoff

Nel fine settimana che certifica la retrocessione in Serie B, il Chievo riparte dai giovani: la Primavera vola ai playoff

Il Chievo riparte dai giovani. Dai suoi giovani. Quelli della Primavera, che giornata dopo giornata si sono issati fin nelle parti nobili della classifica. Al punto da centrare – in maniera a dir poco rocambolesca – l’accesso ai playoff.

Trascinati dalla qualità di Vignato, classe 2000 che ha poi concluso la stagione in prima squadra, e dall’atletismo di Juwara, 2001 dal sicuro avvenire, i clivensi sono saliti fino al sesto posto della graduatoria. Conservato – più per fortuna che altro – negli ultimi 90′ della stagione regolare, quando i ragazzi di Mandelli sono caduti 6-1 in casa della Samp. Ora, in ogni caso, i quarti di finale: avversario, piuttosto complicato, la Roma.