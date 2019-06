Chievo, Marcolini sarà il nuovo allenatore dei clivensi in Serie B

Manca solo l’ufficialità, ma il Chievo ha scelto il suo allenatore per il prossimo campionato: sarà Marcolini il tecnico

Sarà lui a guidare la squadra che lotterà in Serie B, come riporta Gianlucadimarzio.com. L’obiettivo del Chievo è uno solo: ritornare in Serie A il prima possibile. La sua ultima esperienza su una panchina è stata nel 2018 all’Albinoleffe.