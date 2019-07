Chievo, Marcolini: «Ripartiamo con grande umiltà: qui ho dato tutto»

Il Chievo ha presentato il suo nuovo allenatore, Michele Marcolini. L’ex Albinoleffe si è dichiarato pronto per la sua nuova avventura

Il Chievo presenta il nuovo allenatore Michele Marcolini. Ecco le parole del tecnico che ritrova il gialloblù dopo averlo vestito da calciatore: «È un piacere essere qui, in un ambiente che conosco e in cui sono stato bene. Qui mi sono affermato e il club mi ha voluto bene come una famiglia».

L’ex allenatore dell’Albinoleffe ha poi commentato la retrocessione e la voglia di ripartire dei clivensi: «Ho dato tutto da calciatore e lo farò anche da allenatore. Il mio intento è quello di dare un’identità alla squadra. Arriviamo da un anno difficile, con la retrocessione che brucia sempre tanto, dovremo ripartire con grande umiltà».