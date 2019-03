Chievo-Milan: 0-0 risultato e cronaca in diretta live

Chievo-Milan, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Chievo di Domenico Di Carlo ospita il Milan di Gennaro Gattuso nell’anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A. I gialloblù, che hanno scontato una penalizzazione di 3 punti per il caso plusvalenze fittizie, sono in fondo alla classifica e hanno collezionato appena 10 punti, mentre i rossoneri hanno superato l’Inter al 3° posto con 48 punti. I gialloblù sognano di fare lo sgambetto al Diavolo e di rilanciarsi nella lotta salvezza, mentre gli ospiti puntano a consolidare la posizione guadagnata.

Chievo-Milan: il tabellino

Marcatori:

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. A disp. Caprile, Frey, Piazòn, Pucciarelli, Cesar, Kiyine, Rossettini, Djordevic, Burruchaga, Grubac, Jaroszyński, Vignato. All. Di Carlo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. A disp. Reina, Donnarumma A., Calabria, Calhanoglu, Borini, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Abate, Strinic, Caldara, Cutrone. All. Gattuso.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Note:

Chievo-Milan: diretta live e sintesi

24′ – Contropiede del Milan su un erroraccio della difesa del Chievo, ma Castillejo spreca tutto con un passaggio mancino per Piatek troppo debole

21′ – Léris prova il cross in area di rigore, ma Donnarumma legge bene l’azione e blocca il pericolo.

18′ – Gioco momentaneamente fermo per uno scontro di gioco tra Piatek e Giaccherini. Il trequartista clivense si rialza nonostante l’impatto violento.

15′ – Prima occasione del Milan! Strappo di Kessiè sulla parte destra dell’area di rigore, ma il tiro esce sul fondo! Primo squillo dei rossoneri!

6′ – Calcio d’angolo per il Milan, ma la difesa clivense allontana senza problemi. Qualche protesta per contatti sospetti, ma si ripartirà da Sorrentino8′ – Ancora pochissime emozioni fino a questo momento, le maglie dei padroni sono molto strette e non permettono al Milan di verticalizzare

5′- Primo squillo da parte del Chievo con Megiorini, che si coordina e calcia: pallone che sorvola la traversa, si ripartirà da Donnarumma

Partiti!

Chievo-Milan: formazioni ufficiali

Chievo (4-3-1-2) – Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

Chievo-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Di Carlo è costretto a ridisegnare il centrocampo del Chievo: squalificato Nicola Rigoni, al suo posto in regia agirà Dioussé, con Leris e il rientrante Hetemaj ai suoi lati come mezzali. In difesa Rossettini, recuperato, contende a Jaroszynski il posto da tirolare, mentre davanti dovrebbe essere il polacco Stepinski ad affiancare Djordjevic. Vicino al rientro dopo l’infortunio l’esperto Pellissier, out invece Schelotto, Seculin e Tomovic.

Senza Rodriguez, squalificato, Gattuso si affiderà all’uruguayano Laxalt a sinistra. Centrocampo scolpito con Kessié, Bakayoko e Paquetá, mentre in attacco Cutrone scalpita ma ancora una volta dovrebbe partire titolare Piatek, con Suso e Castillejo esterni alti ai suoi lati. Si rivedrà in panchina Caldara, che torna a disposizione dopo il lungo infortunio.

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Semper, Andreolli, Cesar, Frey, Piazon, Vignato, Kiyine, Burruchaga, Meggiorini, Pucciarelli. Allenatore: Domenico Di Carlo

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Strinic, Caldara, Biglia, Borini, José Mauri, Montolivo, Cutrone, Suso, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Chievo-Milan: i precedenti del match

Sono 33 i precedenti fra Chievo e Milan nella storia della Serie A. Le statistiche premiano i rossoneri con 25 successi, 6 pareggi e 2 sconfitte. Considerando soltanto le gare disputate in casa dei veneti, i rossoneri si sono imposti 10 volte, contro 4 pareggi e 2 sconfitte.

Nel match di andata a San Siro, il Milan ha conquistato i 3 punti vincendo 3-1, con doppietta di Higuain e gol di Bonaventura. Nella scorso campionato, invece, ci furono due successi del Diavolo. Per trovare una vittoria dei gialloblù bisogna risalire fino al lontano 3 dicembre 2005, quando la squadra di Pillon vinse 2-1 al Bentegodi su quella di Carlo Ancelotti.

Chievo-Milan: l’arbitro del match

Sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere la sfida del Bentegodi fra Chievo e Milan. Il fischietto piemontese ha diretto 9 volte il Chievo in Serie A con un bilancio di 5 vittorie dei Mussi volanti e 4 sconfitte. Sono appena 2 invece i precedenti fra Pairetto e il Milan, con un successo dei milanesi e una sconfitta.

Chievo-Milan Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.