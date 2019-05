Un Chievo Millenial contro la Spal: due 2000 e due 2001 in campo!

Mimmo Di Carlo l’aveva detto: nelle ultime partite di campionato il Chievo sarebbe sceso in campo con tanti giovani promesse del vivaio gialloblù

Da qualche settimana a questa parte, il Chievo Verona è aritmeticamente retrocesso in Serie B. I gialloblù affronteranno le ultime partite in campionato cercando di salvare l’onore e provando a togliersi qualche soddisfazione prima di passare un anno intero in cadetteria. Mimmo di Carlo era stato molto chiaro dopo la sconfitta contro il Napoli, che aveva condannato il Chievo alla retrocessione,: giocheranno tante giovane promesse del vivaio clivense in modo tale da potersi fare le ossa nella massima serie.

Così è stato. Letteralmente. Contro la Spal, infatti, ci sono in campo ben quattro millenials! Due 2000 (Sergej Grubac e Emanuel Vignato) e due 2001 (Ibrahim Karamoko e Angelo Ndrecka). Una bellissima occasione per questi giovani talentini per mettersi in mostra e stupire i talent scount presenti al Bentegodi. Come ha fatto Vignato, in gol contro la Lazio, già finito nel mirino di alcuni top club europei.