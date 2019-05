Di Carlo lancia Piazón per fargli salutare l’Italia: ora il ritorno al Chelsea. Rileva Vignato che esce con una standing ovation

Di Lucas Piazón se ne parlò un gran bene quando il Chelsea lo prelevò dal Brasile per 7,5 milioni. Il disperato Chievo alla ricerca di punti salvezza lo accolse a gennaio con l’ennesimo prestito: il talentino brasiliano (ormai messo in dubbio) non aveva ancora calcato il suolo del Bel Paese nei suoi numerosi prestiti.

La sua avventura in Serie A si può definire già conclusa. Piazón ha giocato un totale di 53′ minuti (3 presenze) fino ad oggi: è subentrato a Vignato al 62′ all’ultima giornata contro il Frosinone più per permettere una standing ovation al suo compagno di squadra più che per scelta tecnica di Di Carlo. Nel suo passato: prestiti al Fulham, Vitesse, Reading, Eintracht e Malaga.