Chievo, Pellissier: «Abbiamo chiesto a tutti di ridursi lo stipendio»

Il nuovo direttore sportivo del Chievo, Segio Pellissier, ha parlato dei piani dei veronesi per la Serie B. Le sue parole

Ai microfoni di Radio Sportiva Sergio Pellissier ha parlato dei piani del Chievo Verona per il campionato di Serie B 2019/2020. Le parole del direttore sportivo gialloblù.

STIPENDI – «Abbiamo una squadra di Serie A come giocatori, ma hanno anche un ingaggio tale, mentre il budget in Serie B è molto diverso. Non è semplice, perché gli ingaggi della Serie A sono difficili da poter vendere in questa categoria. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi, in un momento di difficoltà, di ridursi l’ingaggio o di venirci incontro in qualche modo, per dimostrare di credere nel Chievo e di poter rinascere da questa società».