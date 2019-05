Chievo, presenti al Pellissier Day anche Delneri e tanti grandi ex

Il Chievo, nel lunch match contro la Samp, celebrerà il Pellissier Day: al Bentegodi anche Delneri e tanti grandi ex

Sarà una grande festa, a dispetto di una stagione deludente culminata con la retrocessione in Serie B. Perché la gara di oggi contro la Samp, oltre ad essere l’ultima della stagione al Bentegodi, sarà anche l’ultima casalinga per Sergio Pellissier. Qualcosa più che un’istituzioni dalle parti di Verona, quartiere Chievo.

In suo onore, al triplice fischio finale della gara, si celebrerà allora una festa sotto la Curva Nord. Dove l’attaccante aostano sarà accolto da compagni, staff e giovanili con una t-shirt realizzata per l’occasione. Le danze saranno aperte con la consegna da parte del presidente Campedelli di un riconoscimento speciale, legato al ritiro della maglia numero 31 clivense. A festeggiare Pellissier anche alcuni grandi ex del Chievo: dal tecnico Delneri a D’Angelo, Lanna, Moro, Luciano, Tiribocchi e Corradi.