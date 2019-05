Chievo, Pellissier al passo d’addio: già delineato il suo futuro

Chievo, Pellissier a 40 anni è pronto a lasciare il calcio giocato a fine stagione: già delineato il suo futuro

Si avvicina a grandi passi la conclusione del campionato, che in casa del Chievo coinciderà – oltre ad un mesto ritorno in Serie B – con l’addio di Sergio Pellissier. L’attaccante aostano – 40 primavere sulle spalle – ha infatti annunciato che, al termine della stagione in corso, appenderà gli scarpini al chiodo.

Dopo una lunga e brillante carriera, così, Pellissier smetterà i panni del calciatore. Ma non farà alcun salto della barricata per sedersi in panchina, come invece capita per tanti suoi colleghi. «Non credo di essere portato per fare l’allenatore: sono troppo irruento. Mi piace vedere il calcio e giocarlo, ma decidere chi deve entrare e chi no o spiegare cosa devono fare i giocatori non è il mio campo».