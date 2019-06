Chievo, il monte ingaggi preoccupa: le tre cessioni “obbligate”

Chievo, il monte ingaggi adesso preoccupa: le tre cessioni “obbligate” con la retrocessione in Serie B

Il Chievo, almeno in parte, si ridimensiona. Non tanto nelle ambizioni o nel progetto a lunga scadenza, quanto nelle contingenze del momento. Che dovranno, inevitabilmente, fare i conti la retrocessione dei clivensi in Serie B.

Anche e soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi. Perché quello attuale, in cadetteria, non è certo sostenibile. Per questo il direttore sportivo gialloblù che andrà a sostituire Romairone dovrà innanzitutto liberare il club dagli ingaggi più pesanti. Tre in particolare: quelli sottoscritti con Djordjevic, Obi e Giaccherini. Per loro il futuro sarà lontano da Verona.