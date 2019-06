Chievo, il ritorno a casa di Marcolini: chi è il nuovo allenatore dei clivensi

Nuovo allenatore Chievo Verona, si riparte da Michele Marcolini: sarà un ritorno a casa per l’allenatore ligure. Ecco chi è

Il Chievo Verona ,retrocesso in Serie B, riparte da Michele Marcolini per provare a riconquistare la massima serie. Per l’allenatore ligure sarà un ritorno a casa: Marcolini ha indossato la maglia dei clivensi per cinque stagioni da giocatore (dal 2006/07 al 2010/11), scrivendo pagine importanti della sua carriera.

Da allenatore porterà tutta la sua esperienza con le leghe inferiori al suo Chievo, ma sarà la prima volta in Serie B. In carriera infatti, tanta Serie C: due stagioni importanti con l’Alessandria con cui vince anche la Coppa Italia della terza divisione e una salvezza con l’Albinoleffe. All’Avellino fu vicino all’esordio in cadetteria, ma la mancata iscrizione dei neroverdi al campionato lo costrinse a lasciare la società. Il Chievo scommette ancora su Marcolini, proprio come fece da calciatore.