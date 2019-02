Chievo-Roma 0-2: risultato e cronaca in diretta live

Chievo-Roma, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Chievo di mister Di Carlo è pronto ad ospitare al Roma del ct Di Francesco in occasione della 23esima giornata di Serie A alle ore 20.30 presso lo stadio Bentegodi di Verona. I giallorossi vogliono rispondere alla vittoria della Lazio di ieri sull’Empoli per riagganciare in classifica i biancocelesti e non allontanarsi dalla zona Champions. Dal suo canto il Chievo Verona ha bisogno di punti per la lotta salvezza.

Chievo-Roma 0-2: tabellino

MARCATORI: pt 9′ El Shaarawy, 18′ Dzeko

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (39′ pt Depaoli), Bani, Rossettini, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore. Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore. Di Francesco

ARBITRO: Abisso di Palermo

NOTE: Ammoniti Cristante, Zaniolo, Barba

Chievo-Roma: diretta live e sintesi

39′ Cambio per il Chievo: esce Frey entra Depaoli

37′ Frey momentaneamente a terra. Staff medico in campo per le cure, ma il calciatore non riesce a continuare ed è costretto ad uscire

33′ Occasione per il Chievo con Bani e Mirante che allontana il pericolo

30′ Occasione per il Chievo con l’inserimento di Barba. Calcio d’angolo per la formazione di Di Carlo che però non riesce a sfruttare l’occasione per trovare il gol del pareggio

28′ Calcio di punizione a favore dei padron di casa. Batte Giaccherini e Dzeko libera subito l’area di rigore, allontanando il pericolo

26′ Azione offensiva della formazione di Di Francesco, ma l’arbitro segnala il fuorigioco

24′ Prima vera azione del Chievo con Djordjevic che conquista un calcio d’angolo. Stepinski prova la deviazione ma non trova lo specchio della porta

21′ Ammonito Barba in seguito ad un fallo ai danni di Schick. Calcio di punizione a favore della Roma

18′ GOL DELLA ROMA CON DZEKO in seguito ad una bella azione personale

17′ Ammonito Zaniolo in seguito ad un’entrata fallosa su Dioussè

15′ Ammonito Cristante per gomito alto ai danni di Hatemaj

13′ Giaccherini batte la punizione in area e il pallone viene deviato in calcio d’angolo a favore del Chievo

11′ Fallo di Schick su Hetemaj, calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra per la formazione di Di Carlo

9′ GOL DELLA ROMA CON EL SHAARAWY che approfitta di un buco difensivo avversario e trova lo specchio della porta

8′ Zaniolo prova un bel tiro da fuori, non potente ma angolatissimo. Sorrentino costretto a deviare in calcio d’angolo

7′ Bella ripartenza dei padroni di casa, ma Karsdorp capisce le intenzioni e blocca tutto

5′ Bello spunto di Cristante che però non riesce a trovare il tap in vincente e il pallone finisce direttamente sul fondo

3′ Primi minuti di gioco dai ritmi bassi

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Chievo e Roma

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Chievo-Roma.

Chievo-Roma: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore. Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore. Di Francesco

Chievo-Roma: probabili formazioni e pre-partita

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

Chievo-Roma: i precedenti del match

Al Bentegodi tra Chievo e Roma sono ben 14 i match precedenti, con otto pareggi, cinque vittorie a favore dei giallorossi e una sola vittoria per il Chievo, che risale all’1-0 di stagione 2012/13 grazie alla rete di Pellissier all’87′.

Chievo-Roma: l’arbitro del match

Sarà il signor Abisso di Palermo l’arbitro che dirigerà il match tra Chievo e Roma in programma l’8 febbraio allo stadio Bentegodi di Verona. Bottegoni e Prenna gli assistente, IV uomo Piscopo. Al Var Pairetto mentre all’Avar Tolfo.

Chievo-Roma Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.