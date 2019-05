Chievo, Romairone dice addio: il nuovo ds può essere Pellissier 

Il Chievo ha da poco ufficializzato l’addio di Romairone dall’incarico di ds: il ruolo potrebbe esser ricoperto da Pellissier

Poco fa il Chievo ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo, Giancarlo Romairone dopo due stagioni passate nei clivensi.

Per la prossima stagione, la società di Verona starebbe pensando a Sergio Pellissier come suo sostituto. L’attaccante ha da poco dato l’addio al calcio e, secondo Sky Sport, potrebbe esser arrivato il momento giusto per mettersi nella veste di direttore sportivo.