Chievo-Sampdoria, i gialloblù in campo con la maglia in onore di Pellissier – FOTO

Il Chievo che tra pochi minuti affronterà la Sampdoria, scenderà in campo con la maglia con una patch speciale

Oggi contro la Sampdoria al Bentegodi di Verona andrà in scena il Pellissier-Day. Il Chievo, infatti, ha organizzato una festa per il suo bomber sia pre che post gara. In più i clivensi scenderanno in campo con una patch speciale in onore dell’attaccante, sulla quale sarà scritto: «31 per sempre».

Una bel gesto per celebrare un attaccante fortissimo che ha scritto la storia della società veneta e che merita di essere omaggiato nel migliore dei modi.