Al Bentegodi di Verona, va in scena Chievo-Sampdoria alle 12.30. Le due compagini hanno ormai tolto il piede dall’acceleratore e si affrontano senza esigenze di classifica. Da un lato i padroni di casa ormai matematicamente retrocessi, ma che cercheranno di salutare la Serie A e i propri tifosi nel migliore dei modi. Sarà anche l’ultima partita di Sergio Pellissier a Verona e Di Carlo chiede ai suoi di onorare la bandiera clivense: «Domani vivrà emozioni infinite: dobbiamo a lui una grande prestazione». A quota 49 punti e con un rassicurante nono posto in classifica, i blucerchiati di mister Giampaolo non possono più perdere o guadagnare posizioni e cercheranno di onorare un’altra icona del calcio italiano: Fabio Quagliarella. Il bomber ex Napoli e Juventus, a quota 26 centri e con un rassicurante +4 su Zapata, punta a vincere la classifica cannonieri. Così Giampaolo: «Sarebbe una vittoriadi squadra: ci proveremo».

Chievo-Sampdoria: diretta live

Chievo-Sampdoria: formazioni ufficiali

Chievo-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

