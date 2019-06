Chievo Verona, la situazione: iscrizione, nuovo allenatore e mercato

Il Chievo lavora all’iscrizione alla Serie B, al mercato in uscita e sul nuovo allenatore: ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il Chievo avrebbe dissipato in parte i dubbi in merito all’iscrizione alla prossima Serie B. Nonostante il debito di 53 milioni, Campedelli sarebbe riuscito a reperire le risorse necessarie per la partecipazione al prossimo campionato di cadetteria.

Inoltre, Campedelli e Pellissier starebbero lavorando soprattutto in uscita, per rimpolpare le casse della società, e sugli ingaggi troppo alti per il campionato di B. Sulla questione allenatore, gli indizi portano a Michele Marcolini.