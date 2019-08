L’attaccante del Chievo Mariusz Stepinski potrebbe giocare alla Spal nella prossima stagione: tre le possibile contropartite

Come riportato da Il Corriere di Verona, il Chievo potrebbe lasciar partire il suo attaccante Mariusz Stepinski per far cassa. La Spal resta la principale destinazione.

Dal club ferrarese potrebbero arriva una contropartita tra cui Gabriele Moncini, messosi in luce con il Cittadella, l’ex Alberto Paloschi oltre al difensore centrale Sauli Vaisanen.