Chievo Verona, dal Cagliari arriva Ceter: la nota ufficiale

Calciomercato Chievo Verona, dal Cagliari arriva Damir Ceter: ecco la nota ufficiale pubblciata dal club gialloblù

Il Chievo Verona si rinforza in attacco. Ufficiale l’arrivo di Damir Ceter dal Cagliari. Ecco la nota ufficiale del club gialloblù: «L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito in prestito fino al 30/06/2020 le prestazioni sportive del calciatore Damir Ceter dal Cagliari Calcio.

Ceter, nato in Colombia a Buenaventura il 2/11/1997, è un centravanti che nella stagione 2018/19 ha giocato con la maglia dell’Olbia Calcio 1905 nel campionato di Serie C. In 33 presenze ha realizzato 11 reti e fornito anche 2 assist».