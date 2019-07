Cile-Colombia, Sanchez libera lo spazio per Beausejour

I movimenti di Alexis Sanchez sono decisivi per il Cile di Rueda. La Roja è qualificata per la semifinale di Copa America

Il Cile è in semifinale di Copa America, dove incontrerà il Perù. Se col Manchester United soffre, Alexis Sanchez si trasforma quando veste la maglia del Cile, è il leader creativo della Roja. Nel 433 di Rueda, lo scopo è quello di trovare l’ex Udinese sul centro-sinistra, per consentirgli di accentrarsi e liberare campo a sinistra per il terzino sinistro.

Un esempio la slide sopra, nel gol annullato al Cile nel primo tempo. Sanchez è accentrato, a sinistra c’è così campo per Beusejour. L’ex Barcellona serve la sovrapposizione del compagno, che crossa.