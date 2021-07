Cile, infortunio per Sanchez. L’Inter pensa al futuro dell’attaccante

Nel match tra Cile e Brasile, Alexis Sanchez avrebbe riportato un nuovo infortunio. L’Inter ora si interroga sul da farsi

Alexis Sanchez, dopo quasi tre settimane di assenza per infortunio, è tornato in campo la scorsa notte nei quarti di Copa America tra Brasile e Cile. Solo un tempo per il Nino Maravilla, poi una sostituzione che ha subito fatto scattare l’allarme. In Sudamerica ci sarebbero due linee di pensiero: un nuovo infortunio o semplice l’attaccante aveva esaurito le batterie.

Se dovesse trattarsi dell’ennesimo problema fisico, l’Inter, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrà decidere cosa fare di Sanchez rimasto in nerazzurro solo per il volere di Inzaghi. Il contratto da 7 milioni fino al 2023 pesa e non poco sul bilancio, ma anche un nuovo infortunio potrebbe allontanare qualsiasi pretendente al calciatore.