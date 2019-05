Nei cinque maggiori campionati europei hanno vinto le stesse squadre dell’anno scorso: è la prima volta nella storia

Juventus, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Manchester City. Ecco la lista delle squadre vincitrici nei cinque maggiori campionati europei. Copia e incolla, dei vincitori della stagione precedente, 2017/2018. Questa è la prima volta nella storia in cui nei cinque maggiori campionati europei, hanno trionfato gli stessi dell’anno precedente.

Una pagina storica per il calcio europeo che si è scritta per il rotto della cuffia. I Citizens campioni d’Inghilterra all’ultima giornata, dopo un testa a testa entusiasmante con il Liverpool. In Germania, Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno duellato fino all’ultima partita utile. Tutt’altro discorso, come sappiamo, in Italia dove la Juventus ha vinto il campionato con un mese d’anticipo. Anche Barcellona e PSG sono riusciti nell’impresa senza troppi dubbi.