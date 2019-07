Calciomercato Cittadella, dopo Gargiulo arriva un altro giocatore da Imola. Ecco l’attaccante De Marchi

Il Cittadella continua a fare affari con l’Imolese. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Gargiulo, la squadra veneta comunica di aver acquisito anche le prestazioni dell’attaccante Michael De Marchi.

Il calciatore classe 1994 ha giocato nell’ultima stagione in Serie C proprio con la squadra di Imola. Tuttavia, vanta anche un’esperienza in cadetteria con la maglia del Carpi.