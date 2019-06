Cittadella, giovani ed italiani: quanto vale la rosa di Venturato

Le favole di provincia: il Cittadella ad un passo dal salto in Serie A con una rosa tutta italiana ed under 25

La favola di provincia quest’anno prende il nome di Cittadella che domenica potrebbe agguantare la Serie A per la prima volta nella sua storia. Certo, prima bisognerà passare dal Bentegodi. Ma di una cosa siamo pur sicuri: comunque vada, la regione Veneto sarà rappresentata nella massima serie. E se non dalla città di Verona, da una cittadina di ventimila abitanti in provincia di Padova che al Tombolato ha servito un secco 2-0 ai vicini di casa.

A stupire più di tutto, è la magica storia di ognuno dei suoi giocatori. A disposizione di Venturato, ci sono 25 elementi, tutti italiani, la media-età è 25 anni (tra le più giovani della Serie B) e tutti insieme valgono 10 milioni (chissà dopo il triplice fischio al Bentegodi). Molti di loro, in un anno avranno fatto il salto Serie D-Serie A e il prossimo anno, certi campioni, non li vedranno più dalla televisione.