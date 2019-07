Cittadella, ufficiale l’arrivo dell’ex Torino Alessio Vita: il giocatore classe 1993 ha giocato l’ultima stagione al Feralpisalò

Il Cittadella piazza un colpo per il centrocampo. Alessio Vita, infatti, è un nuovo giocatore del club veneto. L’ex Torino potrà affiancare capitan Iori a centrocampo.

Ecco il comunicato del Cittadella: «L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Alessio Vita. Ad Alessio il nostro benvenuto in granata ed un grosso in bocca al lupo per la stagione 2019/20 con la maglia del Cittadella!».