Cittadella-Verona, confronto tra allenatori: Venturato e Aglietti

Verona-Cittadella, la finale del Playoff Serie B 2019: ecco il confronto tra i due allenatori, Venturato e Aglietti

Domani sarà finale di playoff di Serie B tra Cittadella e Verona. Sarà anche la sfida tra i due allenatori: Venturato e Aglietti. Il primo vuole coronare un percorso iniziato a Padova nel 2015: dopo aver mancato per due stagioni consecutive la Serie A ai playoff, Venturato vuole che la sua 182esima volta sulla panchina del Cittadella sia quella buona. Sul fronte opposto, Alfredo Aglietti che sulla panchina giallobl è arrivato solo ad inizio maggio (3V,1P,1S).

Un confronto tra i due, in realtà, c’è già stato. L’ultima giornata di campionato vide proprio la sfida tra Cittadella e Verona. In quel confronto ebbe la meglio la squadra di Padova con un secco 3-0. Ma era l’esordio in panchina di Aglietti: dopo di che il tecnico degli scaligeri non ha mai perso, ha riscoperto un bomber e aggiustato i problemi in difesa. Il duello tra Aglietti e Venturato è alle porte: si attende solo il gong…