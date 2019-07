Le voci su Icardi e la nostra clamorosa indiscrezione: il Napoli è ufficialmente alla ricerca di una punta

Mentre impazzano le voci sull’offerta che il Napoli avrebbe presentato a Mauro Icardi per convincerlo a lasciare l’Inter e sposare l’azzurro, alla redazione di Calcio News 24 è arrivata una clamorosa indiscrezione: ieri Aurelio De Laurentiis in persona si è mosso per avere informazioni sulla situazione di Romelu Lukaku, primo obiettivo in attacco proprio della nuova Inter di Conte per sostituire l’argentino.

Chiariamo: a meno di scenari clamorosi, l’idea è ai limiti dell’impossibile, soprattutto per i costi relativi all’ingaggio del belga e per la solita questione dei diritti di immagine, con l’attaccante del Manchester United che porta dietro di sé una carovana di sponsor. Interesse reale, gioco delle parti con l’inter e la Juve (che pure è interessata), oppure semplice scuprolosa curiosità per non lasciare nulla al caso, poco importa, ciò che conta più di ogni altra cosa è la conferma evidente che il Napoli sia ufficialmente alla ricerca di un grande attaccante e questo vorrebbe dire molto anche del futuro di Insigne. Sul tavolo di De Laurentiis per ora due proposte verbali assolutamente poco allettanti per il fantasista napoletano, ma la sensazione, seguendo questi movimenti, è che il Napoli sa già che qualcosa potrebbe accadere a breve intorno al talento di Frattamaggiore. Atletico Madrid interessato da sempre, PSG che potrebbe scatenarsi dopo l’eventuale cessione di Neymar, questi i club di cui si parla maggiormente, ma non è detto affatto che siano gli unici della lista e che una sorpresa non sia lì pronta dietro l’angolo.