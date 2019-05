Clamoroso a Napoli! Giocherà al Dall’Ara le gare di Champions League?

Sono state concesse le licenze UEFA a 16 club italiani e il Napoli ha indicato l’impianto del Bologna per disputare le gare europee casalinghe

Clamoroso a Napoli. Come accade sempre a maggio, la Uefa ha concesso a 16 club italiani la licenza UEFA per la prossima stagione. Tra questi vi è il Napoli, che, contrariamente a quanto accaduto in passato, ha indicato lo stadio Dall’Ara di Bologna come impianto dove disputare le gare della prossima Champions League.

Negli ultimi anni la società aveva indicato il Barbera di Palermo, per poi ottenere una deroga per giocare al San Paolo; quest’anno la scelta è ricaduta sull’impianto bolognese. L’Atalanta, che si sta giocando l’accesso alla Champions, ha invece indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia.