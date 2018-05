Classifica marcatori Champions League 2017/2018

La classifica marcatori della Champions League 2017/2018

Il calendario della Champions è arrivato ai match validi per le semifinali del torneo. Chi sarà il capocannoniere della Champions League di questa edizione? Se guardiamo la classifica marcatori della Champions League 2017/2018 il favorito è Cristiano Ronaldo. Nella lista troviamo una forte presenza dei giocatori del Liverpool, semifinalista insieme alla Roma. Tra le fila dei Reds ci sono Firmino, Salah, Manè e Coutinho, quest’ultimo ceduto a gennaio al Barcellona e quindi non più impiegabile in Champions League. Il giocatore che milita in Serie A che ha segnato più reti nella competizione è il giallorosso Dzeko. Ecco dunque l’elenco dei cannonieri di Champions League 2017/18, aggiornata all’andata delle semifinali della ex Coppa dei Campioni:

1 – Cristiano Ronaldo – Real Madrid 15 GOL

2 – Firmino – Liverpool 10 GOL

3 – Salah – Liverpool 10 GOL

4 – Manè – Liverpool 8 GOL

5 – Ben Yedder – Siviglia 8 GOL

6 – Cavani – PSG 7 GOL

7 – Dzeko – Roma 7 GOL

8 – Kane – Tottenham 7 GOL

9 – Messi – Barcellona 6 GOL

10 – Neymar – PSG 6 GOL

11 – Lewandowski – Bayern 5 GOL

12 – Higuain – Juventus 5 GOL

13 – Lukaku – Manchester United 5 GOL

14 – Aboubakar – Porto 5 GOL

15 – Coutinho – Liverpool 5 GOL

16 – Aubameyang – Borussia Dortmund 4 GOL

17 – Benzema – Real Madrid 4 GOL

18 – Gabriel Jesus – Manchester City 4 GOL

19 – Kimmich – Bayern Monaco 4 GOL

20 – Mandzukic – Juventus 4 GOL