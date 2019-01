La classifica dei club più ricchi al mondo: nessuno italiano in top 10

Deloitte Football Money: nella classifica mondiale dei ricavi dei club di calcio torna in testa il Real Madrid, Juventus undicesima e scavalcata dal Tottenham

Il Real Madrid torna ad essere il primo club calcistico al mondo per ricavi, mentre la Juventus esce dalla top: lo dice l’ultima classifica dell’agenzia specilizzata Deloitte, la Deloitte Football Money, che anche quest’anno ha centrato il focus sulle società in maggiore espansione per profitti. I Blancos, superati lo scorso anno dal Barcellona, sono tornati avanti in classifica con ricavi nella stagione 2017/2018 stimabili in 750,9 milioni di euro (record assoluto). Alle loro spalle i catalani, con 690,4 milioni di ricavi, seguiti immediatamente sul terzo gradino del podio dal Manchester United, con 666 milioni di ricavi messi insieme nell’ultima annata.

E le italiane? La Juventus, superata dal Tottenham, finisce fuori dalle prime dieci, ma può comunque contare su profitti di circa 400 milioni di euro, quasi il doppio delle due milanesi: l’Inter, i cui ricavi sono comunque in aumento rispetto al recente passato, è quattordicesima con 280,8 milioni di euro, il Milan diciottesimo con 207,7 milioni. Bel passo in avanti anche della Roma, quindicesima con 250 milioni di euro circa di profitti nel 2017/2018. Ecco la classifica completa: