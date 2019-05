KPMG Benchmark stila una classifica delle valutazioni aziendali dei club europei: ecco dove si sono collocate le squadre del nostro campionato

Il report The European Elite 2019 di KPMG benchmark stila una classifica su base europea delle valutazioni aziendali dei club calcistici. I fattori presi in considerazione sono cinque: profitto, popolarità, valore della rosa, diritti tv e stadi di proprietà. Dove si collocano le italiane in questa speciale classifica?

Niente podio per i club di Serie A: Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco conducono la classifica. Per trovare la prima squadra italiana dobbiamo scendere al decimo posto, occupato dalla Juventus (1548pt, +19% rispetto l’anno precedente). Inter (15°), Napoli (18°), Milan (19°), Roma (21°) e Lazio (28°) completano il nostro quadro. Tra tutte, i nerazzurri soprprendono per una crescita del 41% rispetto l’anno precedente.