Colantuono: «Parole Sabatini? Va bene così. Perotti pronto a esordire»

Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa.

PEROTTI – «Sono molto contento di avere a disposizione Diego, ma ha una storia recente che parla di una lunga inattività. Non calcava i campi da un po’ di tempo, ma è un’alternativa in corsa e un calciatore che può entrare nella ripresa. Difficile possa giocare dall’inizio».

GENOA – «E’ una squadra molto fisica, che ha un grande ritmo e sarà una partita importante e combattuta. La posta in palio è alta, inizialmente immagino una gara fatta di duelli fisici e corsa. Bisognerà tener conto di tanti aspetti, anche nella scelta degli undici titolari».

PAROLE SABATINI – «Gara spartiacque? Non ho nulla da dire. Ha detto così, va bene così. Il mio rapporto con Walter va oltre un discorso professionale, non c’è nessun problema».

PIANO TATTICO – «Non è detto che il 4-2-3-1 garantisca la vittoria. Non mi piace buttare sul tavolo tanti numeri, ogni sistema di gioco ha pregi e difetti. La Salernitana non si può permettere di partire in questo modo, sarebbe un rischio. In corso d’opera si può modificare, non mi pare che la mia squadra non osi. Contro lo Spezia, al di là di un primo tempo in cui abbiamo pagato la presenza di sette calciatori nuovi tutti insieme, ho visto una buonissima Salernitana. Ci manca un rigore netto, siamo stati superiori nel possesso palla, Kastanos ha avuto una grande occasione. Per come siamo partiti ritengo di essere soddisfatto, la storia dello Spezia insegna anche che i liguri hanno vinto molte gare fuori casa in tempi recenti».