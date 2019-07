Colombia, non più solo esterno: Cuadrado fa anche la mezzala

Con la Colombia, Cuadrado ha dimostrato la sua nuova evoluzione tattica in mezzo al campo. Analizziamola

Ormai Cuadrado non è più solo un esterno che corre a tutta fascia in verticale. Come si è visto anche in questa Copa America, gli allenatori stanno cercando di sfruttare il colombiano molto più dentro al campo.

In Colombia-Cile, Cuadrado ha ricoperto la posizione di mezzala in non possesso a anche spesso palla al piede. Lo si vede nella foto sopra, in cui fa l’interno destro con Uribe sul centro-sinistra. Poi, a seconda dello svolgimento dell’azione, o si allargava o rimaneva al centro. Il giocatore della Juve sta comunque avendo un’evoluzione tattica interessante.