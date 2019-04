Colonia, ore di tensione: infarto allo stadio per il padre del tecnico Anfang

Rocambolesco pareggio con il Duisburg per il Colonia. Ma sugli spalti sono attimi di terrore: il padre dell’allenatore Anfang colto da infarto

Il sospetto che fosse successo qualcosa di grave si presentò evidente quando Markus Anfang non si è presentato in conferenza stampa nel post-partita. Il suo Colonia, primo in classifica nella seconda divisione tedesca, aveva pareggiato con un rocambolesco 4-4 con il Duisburg.

A rendere superfluo lo spettacolo di calcio, è stata la tragica notizia arrivata dagli spalti, a fine partita. Il padre dell’allenatore Markus Anfang è stato colto da un infarto. Il club tedesco si è cosi espresso: «Lo stato di Dieter Anfang è ancora molto serio. L’intero FC Colonia augura a Markus, alla sua famiglia e a suo padre tutto il meglio affinché si riprenda, il calcio diventa secondario in situazioni come questa, ora quello che conta è la salute del padre di Markus».