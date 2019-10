Come giocherà la Sampdoria di Ranieri

Ranieri è a un passo dalla panchina della Sampdoria. Come potrebbero giocare i blucerchiati con l’allenatore ex Leicester

Claudio Ranieri si è ormai affermato come “aggiustatore” delle squadre che attraversano momenti difficili dal punto di vista tattico. La sua priorità è quella di dare ordine difensivo, allestendo di solito un 442 prudente e compatto in fase di non possesso.

Non sarà però semplicissimo per Ranieri trovare una quadra alla Sampdoria, rosa che non sembra cucita su misura per due linee da 4. Mancano infatti le ali: se a sinistra potrebbe adattare Jankto, sarà curioso vedere chi schiererà a destra. Se utilizzerà Rigoni “alla Mahrez” o se invece alzerà De Paoli, lasciando Berezynski terzino dietro. In mezzo sembra scontata la presenza di Vieira e Ekdal, vedremo come schiererà Linetty. L’ultima incognita riguarda il partner di Quagliarella: lo affiancherà stabilmente con Bonazzola o con Rigoni come seconda punta?