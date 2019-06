Commisso chiama il figlio di Mancini alla Fiorentina: ecco il ruolo

Rocco Commisso ha chiamato il figlio di Mancini, Andrea, per proporgli un ruolo dirigenziale alla Fiorentina

Non solo Batistua e Pradè. Rocco Commisso ha voluto un altro rinforzo per il suo staff dirigenziale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il patron italoamericano ha chiamo Andrea Mancini, figlio del ct della Nazionale, per proporgli un ruolo in dirigenza.

Il suo compito? Affiancare Daniele Pradè (nuovo direttore sportivo viola) insieme a Roberto Ripa. Il figlio dell’attuale CT dell’Italia ha giocato nei Cosmos di New York, l’altra squadra di proprietà di Commisso, ed è un figlioccio per mister Rocco e il suo braccio destro, Joe Barone.