Commisso con Chiesa vuole invertire la storia della Fiorentina: ecco la top11 delle cessioni più remunerative, ma anche dolorose

Chiesa non si tocca. Da quando è approdato a Firenze, sul tema Commisso è sempre stato chiaro ed irremovibile. Vuole trattenere il fuoriclasse cresciuto in casa e, in senso più ampio, invertire la storia. Quella che vuole la Fiorentina destinata, prima o dopo, a cedere i suoi pezzi pregiati al miglior offerente.

Nella top11 delle cessioni più remunerative della Viola, poi, sono ben due le operazioni con destinazione Juve, piazza intorno alla quale orbitano le voci relative a Chiesa: quella che ha portato Bernardeschi a Torino per 40 milioni e quella per Felipe Melo a 25. In vetta resta però il passaggio di Rui Costa al Milan per 42 milioni, sul podio anche Batistuta alla Roma per 36. Nella speciale graduatoria anche Cuadrado al Chelsea, Toldo all’Inter, Jovetic al City, Savic all’Atletico Madrid, Vecino all’Inter, Alonso al Chelsea e Kalinic al Milan. Tutte operazioni per le quali la Fiorentina ha incassato dai 22 milioni di euro in su.