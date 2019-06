Commisso Fiorentina, retroscena sulla Juve: «Incontrai Agnelli…»

Rocco Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Spunta tuttavia un curioso retroscena sulla Juventus

Nella giornata di oggi, Rocco Commisso, è diventato il nuovo presidente della Fiorentina. Tuttavia, è emerso un passato completamente opposto a quello dei viola. La prima fede dell’italo-americano sarebbe infatti la Juventus.

E anzi, in un’intervista di due anni fa a We The Italians, rivelò che: «Ho incontrato gli Agnelli, i proprietari della Juventus, ma francamente non hanno bisogno dei miei soldi. La mia proposta alla Juventus non era quella di comprare la squadra. Volevo fare qualcosa di simile a quando Gheddafi comprò un pezzo di Juventus 20-30 anni fa. Mi piacerebbe davvero poter dire di essere stato il più grande proprietario di minoranza della Juventus».