Commisso: «Firenze mi ha dato tanto affetto. Gattuso? Mi piace, è grintoso»

Rocco Commisso ha parlato alla trasmissione Dribbling dei suoi mesi a capo della Fiorentina e delle ultime sfide di campionato

Rocco Commisso ha parlato alla trasmissione Dribbling, sulla Rai, provando a tracciare un bilancio di questi primi mesi come presidente della Fiorentina.

FIORENTINA – «Credo sia un bilancio positivo per ora, specialmente sotto l’aspetto dell’amore e l’affetto che i tifosi e la città di Firenze mi ha dato e questo aspetto è stato ricambiato. Se mi lasciano agire, perché qui in Italia la politica è troppo forte, voglio fare le cose velocemente, le intenzioni e i soldi per fare le cose subito ci sono. Per me farei oggi sia lo stadio che il centro sportivo»

SQUADRA – «Il mio stato d’animo non era buono fino all’altro giorno, non mi sono piaciute queste tre partite e vediamo cosa facciamo a Torino».

MONTELLA E GATTUSO – «Montella ha la mia fiducia e andiamo avanti così. Gattuso? E’ grintoso come me, io non ero bravo a giocare a calcio ma ha quella grinta che mi piace assai»