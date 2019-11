Commisso giura amore alla Fiorentina: «Io per sempre qui fino a quando resto in vita»

Rocco Commisso giura fedeltà eterna alla Fiorentina. Ecco le parole del numero uno viola nell’intervista rilasciata ad Associated Press

Lunga intervista rilasciata da Rocco Commisso ad Associated Press, dove il numero uno viola giura amore eterno alla Fiorentina. Le sue parole.

FIORENTINA – «Per sempre. Io mi carico delle conseguenze dello stadio. Per sempre. Fino a quando resterò in vita. E poi la mia famiglia decidere se restare oppure no. Ma io ci resterò per sempre, perchè ho già preso questa decisione, nessun altro investimento in Italia, nessuna altra squadra. Sono felice dove sto e mia moglie mi ha detto: “Se dobbiamo comprare qualcosa, compriamolo in una città bellissima”. E sono molto felice a Firenze»

CENTRO SPORTIVO – «E’ la prima volta nella storia della Fiorentina, che è nata nel 1926, che la Fiorentina ha qualcosa di suo, che si può chiamare di proprietà».

FIORENTINA WOMEN – «Cresceranno facilmente con il nuovo centro sportivo, saranno trattate come l’oro».