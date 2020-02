Commisso: «I miei giocatori? Devono essere più duri» – VIDEO

Rocco Commisso ha parlato in una lunga intervista a DAZN. Le parole del presidente della Fiorentina sui suoi giocatori

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di DAZN dei suoi giocatori. Le parole del presidente della Fiorentina.

«Come calciatore fumavo tanto, pure nello spogliatoio, e quindi correvo poco. Questo però non posso dirlo ai miei giocatori che sennò mi ammazzano (ride ndr). Non ero un vero atleta però ero duro. I miei ragazzi devono essere più duri perché quando hanno fatto male a Pezzella e Ribery nessuno si è arrabbiato abbastanza e non hanno fatto capire agli avversari che queste cose non si fanno a noi»