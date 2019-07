Commisso: «Juve, sono disgustato. Domina in Italia, ma in Champions…»

Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, ha parlato di Chiesa e Juventus direttamente da New York. Ecco le sue parole

Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha suonato la carica da New York. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il patron viola ha detto la sua sul monologo Juve che domina nel calcio italiano più recente.

Ecco le sue parole: «La Juventus ha strapotere in Italia. Non è buono per il calcio italiano se vince sempre in Italia. Sono disgustato dal fatto che in Champions League torni sempre a casa senza niente. Il calcio italiano deve essere più equilibrato. Per questa stagione no, ma la Fiorentina tornerà a vincere tra qualche anno anche in Italia».