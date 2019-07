Commisso: «Vi spiego perché ho scelto la Fiorentina»

Il neo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha spiegato il motivo per cui abbia scelto i viola rispetto ad altri club

Ai microfoni di ESPN Radio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha spiegato il motivo per cui abbia scelto i viola. Ecco le sue parole: «Perché la Fiorentina? Firenze probabilmente è la più bella città del mondo. Inoltre, al contrario di altre grandi città come Milano, Torino e Roma, a Firenze c’è solo una squadra e questa cosa mi piace. C’è una grande connessione tra i tifosi e la squadra. Vi faccio un esempio. Il giorno in cui sono stato presentato come il nuovo proprietario della squadra c’erano 8 mila persone allo stadio. E io ho sentito un affetto che non avevo mai sentito in tutta la mia vita».

«La prima partita sarà a Chicago e sarò lì a vederla. La partita più importante per me sarà quella che giocheremo a New York contro una storica formazione portoghese e mi aspetto molta gente allo stadio. E sarò ovviamente anche lì».