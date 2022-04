Compagnon: «Mi alleno al massimo e sogno l’esordio con la Juve di Allegri». Le parole del centrocampista dell’Under 23

Si avvicina il primo appuntamento playoff della Juventus U23, che debutta domenica al Moccagatta nel primo turno contro il Piacenza. In esclusiva a Juventusnews24, Mattia Compagnon ha raccontato la stagione della squadra di Zauli tra obiettivi e sogni. Un salto, poi, nella carriera e nei ricordi del giovane classe 2001, capocannoniere dei bianconeri con 7 gol.

Come te lo immagini il possibile esordio con Allegri?

«Più che immaginarmelo, per me sarebbe un sogno esordire con la Juventus. Per renderlo possibile, cerco di allenarmi al massimo ogni giorno».

C’è un episodio in particolare, un aneddoto che ti viene in mente ripensando agli allenamenti con i big?

«Beh la prima volta che mi sono allenato in prima squadra. Ero molto nervoso, poi dopo mi sono trovato a mio agio dato che sono tutte bravissime persone e non ti fanno sentire diverso da loro ma cercano di aiutarti, di darti consigli e farti sentire a tuo agio».

