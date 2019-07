Conceicao: «Risultato troppo pesante, però abbiamo ancora due titoli da conquistare»

Pesante sconfitta interna del Porto contro il Liverpool, il tecnico dei portoghesi Conceicao commenta la gara che costa l’eliminazione dalla Champions

Termina contro il Liverpool l’avventura del Porto in Champions League, il tecnico Conceicao ha commentato così nel post partita l’eliminazione dei suoi: «Il risultato della gara di questa sera è pesante, non meritavamo di perdere 4-1. Ai miei calciatori devo fare i complimenti. Siamo partiti forte e se avessimo segnato nella prima mezzora sarebbe stata tutta un’altra partita. Nella ripresa ci abbiamo provato di nuovo, ma è andata così. Dopo il gol di Mané sapevamo di dover fare quattro gol, consapevoli che non è facile per nessuno. Ora abbiamo due titoli da conquistare e vogliamo portarli a casa».